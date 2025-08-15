Mantan PM Korsel Dijadwalkan Pemeriksaan Tambahan Kasus Darurat Militer

Photo : YONHAP News

Tim penasihat khusus yang menyelidiki kasus darurat militer 3 Desember telah memanggil kembali mantan Perdana Menteri Han Duck-soo untuk pemeriksaan tambahan.Tim yang dipimpin oleh penasihat khusus Cho Eun-suk pada Rabu (20/08) mengatakan bahwa Han dijadwalkan untuk pemeriksaan tambahan pada pukul 09.30 hari Jumat (22/08). Pemanggilan kembali dilakukan karena butuh penyelidikan lanjutan.Tim juga akan memeriksa anggota parlemen Partai Demokrat Kim Sung-hoi sebagai saksi pada Rabu sore terkait dugaan upaya menghalangi pemungutan suara Dewan Nasional untuk mencabut status darurat militer.Tim Cho menginterogasi Han selama lebih dari 16 jam, dari Selasa pagi hingga Rabu dini hari, terkait rapat kabinet yang diadakan sebelum mantan Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer dan menyusun versi revisi dekrit status darurat militer.Han dilaporkan tidak menggunakan haknya untuk diam dan menjawab pertanyaan tim penasihat khusus.Tim Cho berencana mengajukan permohonan surat perintah penahanan untuk Han segera setelah penyelidikan selesai.