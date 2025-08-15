Langkah Pemerintahan Baru Korsel Demi Menjamin Kemakmuran Kedua Korea

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyampaikan penyesalan atas pernyataan Kim Yo-jong, Wakil Direktur Partai Buruh Korea Utara sekaligus adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, sehubungan dengan langkah pemerintahan baru Seoul untuk meredakan ketegangan.Kim menyebut Korea Selatan tidak bisa menjadi mitra diplomatik bagi rezimnya.Pada Rabu (20/08), Kantor Kepresidenan menyatakan sangat menyayangkan rezim Pyongyang yang menolak niat dan upaya tulus pemerintah Korea Selatan untuk memulihkan kepercayaan antar-Korea.Pihaknya juga menekankan bahwa langkah-langkah awal pemerintahan Lee Jae Myung tidak ditujukan untuk menguntungkan satu pihak saja, melainkan untuk menjamin stabilitas dan kemakmuran bagi kedua Korea. Demikian pula, Seoul tetap berkomitmen untuk mengakhiri konfrontasi dan membuka era baru hidup berdampingan secara damai.Sebelumnya, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) mengutip bahwa Kim Yo-jong menyampaikan upaya pemerintahan Lee tidak bisa memperbaiki hubungan antar Korea.