Seorang Tahanan Korut Gagal Melintasi Perbatasan antar-Korea

Photo : YONHAP News

Seorang tahanan Korea Utara yang tidak mau mengubah ideologinya, gagal mencoba pulang ke Korea Utara pada Rabu (20/08).Ahn Hak-sop yang berusia 95 tahun, bersama dengan kelompok masyarakat lokal, mengadakan rapat umum di Stasiun Imjingang dekat perbatasan antar-Korea sekitar pukul 10 pagi, sebelum bergabung dalam pawai yang dimulai di ujung selatan Jembatan Tongil dengan menggunakan kendaraan karena usianya yang sudah tua.Namun sekitar pukul 11:40 pagi, Ahn dan kelompoknya menerima peringatan dari militer dan dilarang menyeberangi jembatan saat tiba tanpa izin terlebih dahulu.Jembatan Tongil berada di ujung selatan garis kendali sipil, sehingga persetujuan dari militer diperlukan untuk menyeberang. Terlebih lagi, otorisasi dari Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) diperlukan untuk masuk ke Zona Demiliterisasi.Dalam rapat umum tersebut, Ahn mengklaim bahwa ia telah menderita selama bertahun-tahun, menghadapi segala macam penghinaan, penyiksaan dan kekerasan, karena menolak untuk meninggalkan ideologinya. Ia juga juga menyatakan tidak adil jika ia meninggal dan dimakamkan di Korea Selatan.Kelompok yang mendukung pemulangan Ahn mendesak Seoul untuk memulangkannya, dengan mengutip ketentuan terkait dalam Konvensi Jenewa.Sebelumnya, mantan Presiden Kim Dae-jung, Korea Selatan pernah memulangkan 63 tahanan jangka panjang yang tidak mau mengubah ideologinya ke Korea Utara melalui Panmunjeom pada tahun 2000.Namun saat itu, Ahn menolak untuk dipulangkan ke Korea Utara, dengan mengatakan bahwa ia akan terus berjuang di Korea Selatan sampai pasukan AS ditarik di Semenanjung Korea.Kementerian Unifikasi di Seoul menegaskan bahwa pemulangan tahanan Korea Utara secara realistis sulit dilakukan, tetapi pihaknya sedang mempertimbangkan berbagai pilihan.