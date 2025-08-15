Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korean
Petugas Pemadam Kebakaran yang Menangani Tregedi Itaewon Ditemukan Meninggal

Write: 2025-08-20 16:29:11Update: 2025-08-20 16:30:10

Photo : YONHAP News

Seorang petugas pemadam kebakaran yang menunjukkan gejala depresi setelah bertugas di lokasi tragedi Itaewon ditemukan meninggal setelah sepuluh hari dinyatakan hilang.

Dinas Pemadam Kebakaran Incheon pada Rabu (20/08) menyampaikan bahwa Park, seorang petugas pemadam kebakaran berusia 30 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang, ditemukan tewas di bawah sebuah jembatan di Siheung, Provinsi Gyeonggi pada pukul 12.30 siang hari. 

Park diketahui ikut terlibat dalam operasi penyelamatan saat tragedi Itaewon pada 29 Oktober 2022. Setelah itu, ia menderita depresi dan akhirnya dilaporkan hilang sejak tanggal 10 Agustus lalu.
