Beijing Undang Ketua Majelis Nasional Korsel Ke Peringatan Hari Kemenangan

Write: 2025-08-20 16:52:28Update: 2025-08-20 16:53:34

Beijing Undang Ketua Majelis Nasional Korsel Ke Peringatan Hari Kemenangan

Photo : YONHAP News

Beijing secara resmi mengundang Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik, untuk menghadiri upacara peringatan 80 tahun Hari Kemenangan yang jatuh pada 3 September mendatang.

Kantor Ketua Majelis Nasional pada Rabu (20/08) mengumumkan hal tersebut kepada media dan menyatakan bahwa keputusan mengenai kehadiran Ketua Woo akan segera diumumkan setelah keputusan diambil. 

Pengiriman undangan resmi kepada Ketua Majelis Nasional diartikan bahwa Presiden Lee Jae Myung tidak akan menghadiri acara tersebut.

Apabila Ketua Woo mengonfirmasi kehadirannya, ia diperkirakan akan melakukan kunjungan ke China bersama delegasi yang terdiri dari anggota parlemen. 

Pada parade militer peringatan 70 tahun Hari Kemenangan tahun 2015, Presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun-hye, hadir sebagai kepala negara Korea.
