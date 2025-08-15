Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Nilai Ekspor Korsel Naik 7,6% dalam Periode 1-20 Agustus 2025

Write: 2025-08-21 10:26:55Update: 2025-08-21 10:29:49

Nilai Ekspor Korsel Naik 7,6% dalam Periode 1-20 Agustus 2025

Photo : YONHAP News

Direktorat Jenderal Bea Cukai Korea Selatan melaporkan pada Kamis (21/08) bahwa nilai ekspor mencapai 35,5 miliar dolar AS, naik 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Menurut data ekspor dan impor periode 1-20 Agustus yang dirilis, jumlah hari kerja tercatat 14,5 hari, sama dengan tahun lalu, sementara rata-rata ekspor harian mencapai 2,45 miliar dolar AS, atau  naik 7,6 persen. 

Ekspor semikonduktor naik 29,5 persen, mobil penumpang naik 21,7 persen, dan kapal meningkat 28,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan, ekspor produk minyak turun 3,9 persen dan perangkat komunikasi nirkabel turun 11,6 persen.

Ekspor ke Amerika Serikat turun 2,7 persen menjadi 5 miliar dolar AS. Sementara ekspor ke China naik 2,7 persen, Uni Eropa naik 0,1 persen, Vietnam naik 9,6 persen, dan Taiwan naik 59,1 persen.

Dalam periode yang sama, impor tercatat sebesar 34,7 miliar dolar AS, naik 0,4 persen dibanding tahun lalu, sehingga neraca perdagangan membukukan surplus 800 juta dolar AS.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >