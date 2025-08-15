Presiden Lee: Korsel Ambil 3 Tahap untuk Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung melakukan wawancara dengan surat kabar Jepang Yomiuri pada 19 Agustus, menjelang pertemuan puncak Korea Selatan dan Jepang di Tokyo pada 23 Agustus mendatang.Dalam wawancara itu, Presiden Lee menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara adalah denuklirisasi Semenanjung Korea.Lee menguraikan konsep denuklirisasi dalam tiga tahap, tahap pertama pembekuan program nuklir dan rudal, tahap kedua pengurangan, dan tahap ketiga denuklirisasi.Korea Selatan akan menjaga koordinasi erat dengan Amerika Serikat, sekaligus mendorong dialog aktif antar-Korea untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pembekuan, pengurangan, hingga penghapusan senjata nuklir.Mengenai kebijakan umum terhadap Korea Utara, Presiden Lee menyatakan perlunya mencari jalan menuju koeksistensi damai, pengakuan, dan penghormatan. Ia menambahkan bahwa Korea Selatan harus lebih dahulu membuka pintu, berusaha untuk berdialog, serta menemukan cara kerja sama yang dapat meredakan permusuhan.Presiden Lee juga menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea bukan hanya penting bagi Korea Selatan, tetapi juga bagi kawasan Asia Timur Laut, termasuk Jepang, China, Rusia.Ia menambahkan kemungkinan kerja sama baru antara Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, dan Jepang melalui pengembangan rute pelayaran Arktik.Terkait hubungan Korea Selatan dan China, Presiden Lee menilai China adalah mitra dekat yang tak terpisahkan secara geografis maupun ekonomi.Ia juga menyebutkan bahwa hubungan kedua negara mencakup aspek persaingan, kerja sama, serta konfrontasi, sehingga harus dikelola dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut secara menyeluruh.