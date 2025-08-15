Kelompok G7 : Korea Utara Harus Menyerah Senjata Nuklir

Photo : YONHAP News

Kelompok G7 bidang non-proliferasi, termasuk Amerika Serikat, Jepang dan Inggris menuntut Korea Utara denuklirisasi sepenuhnya, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah.Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (20/08), Kelompok G7 menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi penuh Korea Utara.Mereka juga mendesak Korea Utara untuk meninggalkan seluruh senjata nuklir, senjata pemusnah massal (WMD), rudal balistik, serta kegiatan terkait sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.G7 juga berjanji melawan aktivitas ilegal yang mendanai program nuklir dan rudal Korea Utara, dengan menyebut Rusia dan China sebagai pendukung utama Korea Utara.Selain itu, pernyataan tersebut mengecam perang Rusia di Ukraina dan mengkritik dukungan militer Korea Utara dan Iran terhadap Rusia.