Presiden Lee Jae Myung Akan Kunjungi Galangan Kapal Hanwha di Philadelphia

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung akan mengunjungi galangan kapal Hanwha di Philadelphia setelah bertemu dengan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pekan depan.Presiden Lee akan tiba di Washington D.C. pada tanggal 24 Agustus dan memulai agenda kunjungannya dengan menghadiri jamuan makan malam bersama warga Korea Selatan di AS.Pada tanggal 25 Agustus, Lee akan melaksanakan agenda resmi seperti konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan AS serta pertemuan dengan tokoh ekonomi dan akademisi.Kemudian pada tanggal 26 Agustus, Lee akan pergi ke Philadelphia untuk meninjau galangan kapal dan lokasi lainnya.Sebelum ke AS, Presiden Lee berencana mengunjungi Jepang selama dua hari mulai tanggal 23 Agustus untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan Jepang dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan menghadiri jamuan makan siang bersama warga Korea Selatan di Jepang.