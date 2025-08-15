Partai Demokrat Berencana Mengesahkan RUU Reformasi Kejaksaan bulan September

Photo : YONHAP News

Partai Demokrat berencana mengupayakan pengesahan RUU yang memisahkan wewenang penyelidikan dan penuntutan kejaksaan di parlemen sebelum liburan Chuseok.Ketua Partai Jung Chung-rae mengumumkan rencana tersebut pada Kamis (21/08) saat pertemuan anggota parlemen partai berkuasa di Majelis Nasional.Jung mengatakan partai dan kantor kepresidenan telah sepakat untuk menangani RUU amandemen Undang-Undang Organisasi Pemerintahan dalam sidang pleno hingga akhir September.Juru bicara parlemen Kim Hyun-jung mengatakan RUU tersebut kemungkinan akan dibahas pada 26 September, tepat sebelum liburan Chuseok.RUU tersebut akan mengatur penghapusan kantor kejaksaan dan pembentukan dua organisasi baru yaitu layanan kejaksaan dan badan penyelidikan kejahatan serius.Perubahan tersebut kemungkinan akan berlaku efektif pada 1 Januari.Pengumuman tersebut datang sehari setelah pertemuan makan malam di kediaman presiden, di mana Presiden Lee Jae Myung dan pimpinan partai berkuasa membahas reformasi kejaksaan dan sepakat untuk menangani RUU tersebut sebelum libur Chuseok.