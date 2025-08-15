PM Korsel Bertemu Menlu Indonesia di Seoul

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono untuk membahas langkah-langkah kolaborasi di kantor pemerintah di Seoul pada Kamis (21/08).Dalam pertemuan itu, PM Kim mengatakan bahwa Korea Selatan dan Indonesia sudah memiliki hubungan yang erat sehingga kedepannya diharapkan hubungan bisa diperluas ke berbagai sektor.Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas ucapan selamat dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan menitip salam hangatnya untuk Presiden Prabowo.Menteri Sugiono mengungkapkan bahwa Korea Selatan merupakan mitra kerja sama yang sangat penting bagi Indonesia, dan berharap memperkuat komunikasi dan kolaborasi strategis agar hubungan bilateral antara kedua negara dikembangkan ke tingkat tertinggi.Menteri Sugiono juga mendapat instruksi dari Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian dan dukungan aktif kepada aktivitas perusahaan Korea Selatan di Indonesia.PM Kim juga menjelaskan upaya pemerintah Korea Selatan yang baru dalam meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan membangun perdamaian, kemudian meminta kerja sama dan dukungan yang erat dari Indonesia.Selanjutnya, PM Kim menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo dapat berkunjung ke Korea Selatan dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan di Gyeongju tahun ini.Adapun Menteri Sugiono menyatakan komitmen untuk mendukung dan bekerja sama demi kesuksesan penyelenggaraan KTT APEC tersebut.