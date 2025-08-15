Seoul Outdoor Library Dibuka Kembali pada 5 September

Photo : YONHAP News

Pemerintah Kota Seoul pada Kamis (21/08) mengumumkan bahwa Seoul Outdoor Library akan dibuka kembali pada tanggal 5 September mendatang.Selama bulan September, perpustakaan akan beroperasi selama malam hari dari pukul 16.00 hingga 22.00. Mulai akhir Oktober, dibuka pukul 11.00 hingga 18.00. Perpustakaan terbuka akan beroperasi hingga 2 November.Seoul Outdoor Library untuk semester kedua tahun ini memperluas pertukaran budaya internasional dengan mempertimbangkan proporsi pengunjung asing yang mencapai 11 persen pada semester pertama.Program pertukaran internasional pertama akan digelar bersama Kedutaan Besar Irlandia pada 12-14 September dengan tema “Perpustakaan Perjalanan: Edisi Irlandia.”Layanan untuk wisatawan asing juga diperkuat. Untuk memperkenalkan daya tarik kesusastraan Korea, perpustakaan menyediakan lebih dari 2.000 buku berbahasa asing, termasuk terjemahan novel Korea dan novel yang menjadi dasar film Korea.Tersedia Zona Kurasi menampilkan buku-buku berbahasa asing yang memperkenalkan berbagai tempat wisata dan informasi turis di Seoul.Pemerintah Seoul bersama Soundwolf membuat musik latar khusus untuk Seoul Outdoor Library kerja sama dengan Soundwolf. Tiga jenis musik latar itu terdiri dari bunyi alam yang direkam di langit Seoul Plaza, gunung di Gwanghwamun, dan Cheonggyecheon.Selain itu, perpustakaan pop-up dan perpustakaan terbuka terdapat di 50 fasilitas kebudayaan dan 10 distrik di seluruh Seoul supaya lebih menjangkau warga yang suka membaca di luar ruangan.Menjelang pembukaan untuk semester kedua, pihak penyelenggara bersama Observatorium Seoul menggelar acara ‘Perpustakaan Malam Musim Panas’ pada 22–24 bulan Agustus ini. Acara ini mencakup pengamatan bintang, pemutaran film fiksi ilmiah, serta pertunjukan ansambel cello, dan sebagainya.