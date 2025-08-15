Presiden Lee dan Bill Gates Bahas Kerja Sama di Bidang AI dan Kesehatan Global

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung dan Ketua Yayasan Gates, Bill Gates membahas masa depan industri kecerdasan buatan (AI) serta kerja sama kesehatan global di kantor presiden di Yongsan, Seoul pada Kamis (21/08).Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Bill Gates menyatakan harapannya agar Korea Selatan yang telah menjadi negara donor terus berkontribusi dalam peningkatan kesehatan global.Ia juga menekankan perlunya dukungan multinasional. Pasalnya, meskipun teknologi AI membawa kemajuan, terdapat pula kekhawatiran mengenai kenaikan biaya layanan medis dan diskriminasi terhadap negara berpenghasilan rendah.Bill Gates juga menyinggung bahwa Small Modular Reactor (SMR) dapat menjadi solusi efektif untuk memenuhi peningkatan permintaan energi di sektor industri canggih seperti AI dan semikonduktor.Menanggapi ungkapan Bill Gates itu, Presiden Lee menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan sangat berminat pada pembangunan pembangkit nuklir generasi baru dan banyak perusahaan domestik yang tengah mengembangkan reaktor modular kecil yang kini semakin merambah ke pasar global.Bill Gates juga berpesan agar pembicaraan Presiden Lee dengan Trump membuahkan hasil. Presiden lee pun membalas bahwa meski sulit, namun dirinya akan berusaha menghadapinya dengan bijak.