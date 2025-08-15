Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Domestik

Mantan Ibu Negara Hadiri Pemeriksaan Ketiga sebagai Tahanan

Write: 2025-08-21 15:51:23Update: 2025-08-21 15:58:27

Mantan Ibu Negara Hadiri Pemeriksaan Ketiga sebagai Tahanan

Photo : YONHAP News

Mantan Ibu Negara Kim Keon-hee hadir dalam pemeriksaan ketiga selama masa penahanan praperadilan sebagai bagian dari penyelidikan khusus yang sedang berlangsung. 

Kim tiba di kantor tim penasihat khusus di Distrik Jongno, Seoul, pada Kamis (21/08) pukul 13.17. Kim diperiksa terkait tuduhan bahwa ia menerima hadiah dari Gereja Unifikasi melalui seorang dukun bernama Jeon Seong-bae sebagai imbalan atas bantuan bisnis.

Kim, yang sebagian besar menggunakan haknya untuk diam sejak ditahan pada 12 Agustus, diperkirakan akan melakukan hal yang sama kali ini.

Mantan ibu negara tersebut diduga campur tangan untuk memastikan pencalonan mantan anggota Partai Kekuatan Rakyat Kim Young-sun dalam pemilu 2022, sebagai imbalan atas lebih dari 80 survei yang dilakukan Myung Tae-kyun untuk menguntungkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol dalam pemilihan presiden 2022.

Dia juga dituduh terlibat dalam manipulasi saham di Deutsch Motors.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >