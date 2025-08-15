Mantan Ibu Negara Hadiri Pemeriksaan Ketiga sebagai Tahanan

Photo : YONHAP News

Mantan Ibu Negara Kim Keon-hee hadir dalam pemeriksaan ketiga selama masa penahanan praperadilan sebagai bagian dari penyelidikan khusus yang sedang berlangsung.Kim tiba di kantor tim penasihat khusus di Distrik Jongno, Seoul, pada Kamis (21/08) pukul 13.17. Kim diperiksa terkait tuduhan bahwa ia menerima hadiah dari Gereja Unifikasi melalui seorang dukun bernama Jeon Seong-bae sebagai imbalan atas bantuan bisnis.Kim, yang sebagian besar menggunakan haknya untuk diam sejak ditahan pada 12 Agustus, diperkirakan akan melakukan hal yang sama kali ini.Mantan ibu negara tersebut diduga campur tangan untuk memastikan pencalonan mantan anggota Partai Kekuatan Rakyat Kim Young-sun dalam pemilu 2022, sebagai imbalan atas lebih dari 80 survei yang dilakukan Myung Tae-kyun untuk menguntungkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol dalam pemilihan presiden 2022.Dia juga dituduh terlibat dalam manipulasi saham di Deutsch Motors.