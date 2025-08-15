Rekaman Konser BTS akan Diputar di 2000 Bioskop di Seluruh Dunia

Photo : KBS News

Perusahaan manajemen BTS, Big Hit Music pada Kamis (21/08) mengumumkan bahwa rekaman konser BTS akan diputar di lebih dari 2.000 bioskop di 65 negara dan wilayah mulai 24 September hingga 5 Oktober mendatang.BTS mengunggah poster di akun media sosial resminya yang bertajuk “BTS MOVIE WEEKS.”“BTS MOVIE WEEKS” memuat empat pertunjukan yang memperlihatkan proses perkembangan BTS.Empat pertunjukan tersebut adalah konser tahun 2016 di Olympic Gymnastics Arena, konser “BTS 2017 Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final”, yang digelar setelah mereka meraih penghargaan Billboard Music Awards di Amerika Serikat, konser di Stadion Wembley, Inggris tahun 2019, serta rekaman acara fan meeting daring “BTS 2021 Muster Sowoozoo” yang digelar untuk memperingati ulang tahun debut mereka yang ke-8.Di Korea Selatan, film konser tersebut akan diputar di jaringan bioskop Megabox mulai 23 September hingga 21 Oktober.Big Hit Music menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan proyek tersebut untuk menghidupkan kembali perjalanan BTS serta ingin berbagi keharuan dan energi dari perjalanan itu bersama para ARMY di seluruh dunia.