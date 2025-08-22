Sejumlah Menteri Korsel Berangkat ke AS Persiapkan KTT Lee-Trump

Photo : YONHAP News

Pertemuan antara Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tinggal empat hari lagi. Untuk mempersiapkan pertemuan, Menteri Perdagangan Yeo Han-koo berangkat ke Washington D.C hari Rabu (20/08).Yeo bertemu dengan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer pada Kamis (21/08). Pertemuan akan membahas pada penyusunan agenda untuk KTT yang dijadwalkan pada hari Senin (25/08) di Gedung Putih.Selain Yeo, Menteri Industri, Perdagangan, dan Energi Kim Jung-kwan dijadwalkan tiba di Washington D.C. pada Jumat (22/08) untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Menteri Energi Chris Wright.Menteri Luar Negeri Cho Hyun juga berangkat ke AS pada Kamis menjelang KTT mendatang dan tiba di Washington pada hari yang sama.Karena perjalanan Cho diatur secara mendadak, ia tidak mendapatkan penerbangan langsung ke Bandara Internasional Dulles di dekat Washington, D.C., dan harus transit melalui kota lain di AS.