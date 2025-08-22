Menlu Korsel Tak Ikuti KTT Seoul-Tokyo Karena Sudah Berada di AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun berangkat ke Amerika Serikat pada Kamis (21/08), menjelang pertemuan puncak Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Senin (25/08).Dengan demikian, Menteri Cho tidak akan mendampingi pertemuan puncak Korea Selatan dan Jepang yang akan digelar pada Sabtu (23/08).Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri memaparkan Menteri Cho datang lebih awal untuk melakukan koordinasi langsung dengan pihak AS untuk memastikan persiapan KTT Lee dan Trump berjalan dengan baik.Namun karena Menteri Cho berangkat secara mendadak dan tanpa perencanaan, pihaknya pun masih melakukan koordinasi untuk bertemu dengan sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.Di sisi lain, muncul kekhawatiran karena Menteri Cho sudah berangkat ke AS, artinya ia tidak mendampingi KTT Korea Selatan dan Jepang yang digelar hari Sabtu (23/08). Keberangkatan Menteri Cho secara mendadak diduga karena ada faktor tak terduga yang hanya bisa diselesaikan lewat keterlibatan pejabat tinggi di AS.Dalam KTT mendatang, diperkirakan akan membahas sejumlah agenda yang mencakup modernisasi aliansi, perluasan fleksibilitas strategis pasukan AS di Korea, serta penguatan kontribusi aliansi dan negosiasi tarif. Adapun, Korea Selatan juga mendorong revisi perjanjian kerja sama nuklir dengan Amerika.