Menlu Korsel dan Indonesia Sepakat Penguatan Kerja Sama Pertahanan dan Ketahanan Pangan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di Seoul pada Kamis (21/08).Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri telah membahas beragam isu kepentingan bersama dan sepakat memperkuat kerja sama di bidang digital, energi, dan perubahan iklim. Kesepakatan juga dicapai di sektor pertahanan dan ketahanan pangan, termasuk peningkatan produktivitas pertanian yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan keunggulan Korea Selatan.Menteri Cho menyampaikan harapannya agar Indonesia, sebagai mitra strategis khusus Korea Selatan, dapat semakin memperdalam dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru di kedua negara.Menteri Sugiono menegaskan Indonesia juga sangat menaruh perhatian pada penguatan kerja sama dengan pemerintahan baru Korea Selatan.Menlu Cho juga mengatakan harapannya untuk menghadiri pertemuan Komisi Bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Indonesia ke-5 yang dijadwalkan berlangsung tahun ini di Indonesia. Menlu Sugiono pun menyambut baik rencana kunjungan tersebut.Selain itu, kedua menteri sepakat untuk memanfaatkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Korea–Indonesia (CEPA), agar perdagangan dan investasi antara kedua negara dapat terus meningkat.Secara khusus, Menteri Cho meminta perhatian dan dukungan bagi sekitar 2.300 perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Menteri Sugiono menegaskan, pemerintahnya akan memberikan dukungan penuh bagi aktivitas perusahaan-perusahaan Korea tersebut.