Media Utama AS Soroti Kesuksesan Film 'KPop Demon Hunters'

Photo : YONHAP News

Sejumlah media besar di Amerika Serikat kini tengah ramai menyoroti tingginya perhatian dunia terhadap film animasi Netflix berlatar budaya Korea, 'KPop Demon Hunters.'Media ternama seperti CNN dan majalah Time dalam edisi hari Rabu (20/08) memuat artikel yang mengulas secara mendalam pembahasan dan fenomena 'KPop Demon Hunters.' USA Today dan Gold Derby juga mengakui kualitas artistik dan tingginya popularitas film ini yang kian meluas di Amerika.Majalah Time mengeluarkan artikel berjudul 'Bagaimana K-Pop Demon Hunters Menaklukkan Dunia.' Artikel ini mengulas faktor-faktor di balik kesuksesan film yang disebut sebagai hit terbesar musim panas tahun ini di dunia perfilman.Majalah Time menulis bahwa seperti halnya grup idola terbaik, 'KPop Demon Hunters' tidak hanya unggul dalam satu hal. Menurutnya, film animasi anak-anak yang menampilkan transformasi girl group K-Pop menjadi tim pemburu iblis, berhasil memadukan komedi, aksi, musik, dan horor supranatural. Perpaduan itu dinilai mampu memberikan kepuasan emosional sekaligus membuat film ini layak ditonton berulang kali.Disebutkan pula bahwa meski sudah lebih dari dua bulan sejak debutnya di Netflix, kesuksesan film ini belum menunjukkan tanda-tanda meredup.Media itu juga mengakui beragam unsur budaya Korea yang disusun secara detail dalam film, ditambah kualitas musik yang menjadi inti cerita, telah memperkuat kepercayaan bahwa karya ini mampu menghadirkan suasana universal di tengah kekhasan budaya.Media itu menekankan, keberhasilan ini telah melampaui batas budaya sebagaimana film tersebut saat ini masuk dalam jajaran 10 besar tayangan Netflix di lebih dari 90 negara. Popularitasnya juga dinilai sebagai peluang lain untuk menjelaskan bagaimana K-Pop menaklukkan budaya pop global.Sementara itu, media Gold Derby pada hari yang sama menuliskan artikel berjudul ‘Ya, KPop Demon Hunters Layak jadi Kandidat Oscar.’ Media itu melaporkan, film ini kini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih penghargaan paling bergengsi, Oscar atau Academy Awards.Media itu menulis, ‘KPop Demon Hunters' adalah sensasi budaya pop yang tak terbantahkan. Sejak dirilis dua bulan lalu di Netflix, film animasi hit ini disebut membuat penonton tak henti-hentinya menyanyikan lagu utama 'Golden', sekaligus memicu lahirnya beragam fan art, cover lagu, hingga tantangan menari (dance challenge) di dunia maya.Tidak hanya itu, film ini dikutip meraih prestasi langka karena mendapat sambutan hangat dari kritikus maupun penonton. Dalam situs ulasan film Rotten Tomatoes, 'KPop Demon Hunters' meraih skor 97 dari kritikus.