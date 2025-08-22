Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Investasi R&D Tahun Depan Capai 35,3 Triliun Won, Terbesar Sepanjang Sejarah

Write: 2025-08-22 14:21:10Update: 2025-08-22 14:32:18

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung berjanji akan melakukan investasi dalam jumlah besar untuk bidang riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun depan.

Presiden Lee menyampaikan rencana itu pada Jumat (22/08), saat memimpin rapat pleno perdana Dewan Penasihat Presiden untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kantor kepresidenan.

Ia menegaskan sains dan teknologi adalah strategi kunci masa depan Korea Selatan. Pemerintah akan memberikan dukungan penuh berupa investasi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk research and development (R&D). Hal ini diperlukan untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan dan berbagai tantangan lain.

Ia menyebut, anggaran R&D tahun depan telah dialokasikan sebesar 35,3 triliun won, meningkat sekitar 20 persen dibanding tahun sebelumnya, dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. 

Selanjutnya, Presiden Lee menekankan bahwa investasi R&D harus diarahkan untuk membangun industri strategis masa depan. Ia menambahkan hasil inovasi perlu disebarluaskan secara merata agar pertumbuhan dapat dirasakan semua pihak.
