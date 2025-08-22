Ketua Parlemen Korsel Akan Menghadiri Peringatan Kemenangan di Beijing

Photo : YONHAP News

Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik, memutuskan akan menghadiri acara peringatan Hari Kemenangan di Beijing bulan depan.Kantor Ketua Majelis Nasional pada Jumat (22/08) mengumumkan dalam siaran pers bahwa Ketua Woo memutuskan menerima undangan resmi China untuk menghadiri acara yang dijadwalkan pada 3 September.Woo akan didampingi delegasi bipartisan, yang mencakup anggota parlemen Partai Demokrat Park Jie-won dan Kim Tae-nyeon, anggota partai oposisi Partai Kekuatan Rakyat Kim Sung-won, serta Kim Joon-hyung dari Partai Inovasi Nasional.Delegasi tersebut beranggotakan legislator yang memahami secara mendalam hubungan Seoul dan Beijing, terutama mereka yang tergabung dalam Kelompok Persahabatan Parlemen Korea Selatan dan China.Sebelumnya pada Kamis (21/08), Duta Besar China untuk Korea Selatan, Dai Bing, bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Woo di parlemen. Pada kesempatan itu, ia secara resmi menyampaikan undangan untuk menghadiri peringatan Hari Kemenangan.