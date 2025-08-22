OCA Tawarkan Korsel Jadi Tuan Rumah Pengganti Asian Games Musim Dingin 2029

Photo : YONHAP News

Dewan Olimpiade Asia (OCA) dikonfirmasi tengah mencari tuan rumah alternatif untuk Asian Games Musim Dingin 2029. Seharusnya, Arab Saudi yang menjadi tuan rumah, namun negara tersebut dilaporkan kesulitan membangun resor ski untuk ajang tersebut.Korea Selatan pun ditawarkan untuk menjadi tuan rumah pengganti Asian Games Musim Dingin 2029.Menurut Komite Olahraga dan Olimpiade Korea (KSOC) pada Jumat (22/08), kepala Yoo Seung-min bulan lalu bertemu Ketua Komite Olimpiade yang juga calon tunggal ketua OCA, Qatar Sheikh Joaan, serta Sekjen OCA Husain Al-Musallam, saat menghadiri Kejuaraan Dunia Renang di Singapura pada 28 Juli.Saat itu, pihak OCA dikabarkan menanyakan niat Korea Selatan untuk bersedia menjadi tuan rumah pengganti mengingat Arab Saudi menghadapi kesulitan.Setelah kembali ke Korea Selatan, kepala Yoon kemudian melaporkan kepada Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata mengenai permintaan OCA terkait kemungkinan menjadi tuan rumah Asian Games Musim Dingin 2029.Menindaklanjuti hal ini, kementerian itu berencana melakukan kajian menyeluruh mengenai kelayakan penyelenggaraan Asian Games Musim Dingin 2029, sebelum menentukan sikap resminya.Sebelumnya, Korea Selatan telah sukses menggelar Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dan pernah menjadi tuan rumah Asian Games Musim Dingin 1999 di Provinsi Gangwon.