Korsel Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 3%, Lewat Pengembangan AI

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan merilis Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Baru pada Jumat (22/08).Dalam rencana itu, pemerintah berupaya memperkuat sektor swasta dan publik secara menyeluruh melalui pengembangan intensif kecerdasan buatan (AI), dengan target mendorong potensi pertumbuhan ekonomi hingga 3 persen.Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya sebesar 0,9 persen. Ini untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19, proyeksi pertumbuhan dari pemerintah berada di kisaran nol persen.Potensi pertumbuhan yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi juga terus menurun, sehingga dikhawatirkan akan mendekati angka nol persen pada 2040-an. Untuk keluar dari krisis ini, pemerintah menjadikan kecerdasan buatan atau AI sebagai strategi utama.Di sektor industri, pemerintah akan secara intensif mengembangkan tujuh bidang utama, termasuk robot dan mobil berbasis AI, drone, serta semikonduktor. Selain itu, di sektor publik, AI akan dimanfaatkan pada layanan kesejahteraan, ketenagakerjaan, pengelolaan pajak, hingga penilaian obat baru, guna meningkatkan efisiensi kerja.Pemerintah juga akan memberikan pendidikan AI kepada warga dengan menggunakan huruf Hangeul supaya lebih mudah dipahami. Selain itu, pemerintah rencananya akan meningkatkan kesejahteraan tenaga ahli AI supaya mereka tidak bekerja ke luar negeri.Pemerintah menyebut langkah ini sebagai ‘Proyek Transformasi Besar AI’ yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan seluruh warga. Pemerintah juga akan meningkatkan bahan dan komponen canggih seperti superkonduktor, serta memperkuat investasi pada 15 bidang prioritas, termasuk energi ramah lingkungan seperti tenaga surya dan hidrogen, K-bio.Untuk tujuan itu, pemerintah juga akan membentuk Dana Pertumbuhan Nasional senilai lebih dari 100 triliun won. Melalui strategi pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah menargetkan potensi pertumbuhan yang saat ini sekitar 2 persen dapat ditingkatkan hingga 3 persen.