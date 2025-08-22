Pengunjung Museum Nasional Korea Tahun Ini Diprediksi Pecahkan Rekor

Photo : YONHAP News

Museum Nasional Korea pada Kamis (21/08) menyatakan jumlah pengunjung museum dalam periode Januari hingga 20 Agustus tahun ini tercatat 4.073.006 orang. Angka ini 1,7 kali lipat lebih banyak dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 2.333.976 orang.Seorang pejabat museum menjelaskan bahwa angka ini menunjukkan minat pengunjung dalam dan luar negeri terhadap budaya tradisional Korea meningkat dari sebelumnya.Museum Nasional Korea pada tahun 2023 mencatat 4.180.285 pengunjung. Menurut survei yang dilakukan media seni asal Inggris, The Art Newspaper, angka itu membawa Museum Nasional Korea ke peringkat keenam dunia dalam jumlah pengunjung museum dan galeri seni.Angka ini justru menjadi yang tertinggi sejak museum dibuka pada 1945. Jika tren berlanjut, jumlah pengunjung tahunan diperkirakan kembali memecahkan rekor.Demam film animasi Netflix ‘KPop Demon Hunters’ yang terus berlanjut turut meningkatkan minat untuk berkunjung ke Museum Nasional Korea dan produk budaya museumnya.Menurut pihak museum, total 742.167 orang mengunjungi museum pada Juli tahun ini, sementara pada Agustus tercatat 609.004 pengunjung.