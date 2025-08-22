Pengajar Bahasa dan Budaya Korsel Dikirim ke 33 Negara Lewat Sejong Institute

Photo : YONHAP News

Tenaga pengajar akan dikirim ke berbagai Sejong Institute di luar negeri untuk mengajar bahasa Korea serta membuka kelas budaya, termasuk K-pop dan kuliner Korea.Yayasan Sejong Institute pada Jumat (22/08) menyatakan akan mengirim 94 mahasiswa dan pascasarjana dari Korea Selatan. Dari total itu, 44 orang akan bertugas sebagai calon guru bahasa Korea dan 50 orang sebagai magang budaya di 49 Sejong Institute di 33 negara.Para peserta tersebut dipilih melalui rekomendasi universitas dan proses seleksi. Pada Juli lalu, mereka juga telah menyelesaikan pelatihan pra-keberangkatan, mencakup keamanan, kesehatan, serta kesiapan hidup di luar negeri.Mulai Jumat ini, para calon guru dan magang budaya akan diberangkatkan ke berbagai Sejong Institute di seluruh dunia. Selama 1 hingga 3 bulan, mereka akan berinteraksi dengan warga asing yang mencintai bahasa dan budaya Korea, sekaligus memperkenalkan Korea Selatan.