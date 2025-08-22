Presiden Lee Kirim Utusan Khusus ke China, Sampaikan Persahabatan Kedua Negara

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung pada hari Sabtu (23/08) mendatang akan mengirim utusan khusus ke China untuk menyampaikan surat pribadi kepada Presiden Xi Jinping.Pengiriman utusan ini juga dipandang sebagai upaya menegaskan bahwa hubungan Korea Selatan dan China tidak akan diabaikan menjelang pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS yang digelar di Washington D.C. pada 25 Agustus.Juru bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung dalam konferensi pers pada hari Jumat (22/08) menjelaskan bahwa utusan khusus ke China akan berada di sana pada 24-27 Agustus untuk bertemu sejumlah tokoh penting serta menyampaikan pesan Presiden Lee mengenai peningkatan persahabatan kedua negara.Mantan Ketua Majelis Nasional, Park Byeong-seug, ditunjuk sebagai ketua delegasi. Ia akan didampingi oleh anggota parlemen Partai Demokrat Kim Tae-nyeon dan Park Jeong, serta Noh Jae-heon, Direktur Yayasan Budaya Asia Timur sekaligus putra mantan Presiden Roh Tae-woo.Delegasi dijadwalkan bertemu Wang Yi, Menteri Luar Negeri sekaligus Kepala Kantor Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China pada 25 Agustus. Keesokan harinya, mereka akan bertemu Zhao Leji, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China.Jubir Kang menambahkan bahwa surat pribadi Presiden Lee juga akan disampaikan kepada Presiden Xi. Surat tersebut berisi pesan untuk membangun hubungan antara Korsel dan China yang benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan rakyat kedua negara.Di kalangan politik, beredar perkiraan bahwa surat itu juga memuat undangan bagi Presiden Xi untuk menghadiri KTT APEC di Gyeongju.Namun, Kang menjelaskan bahwa karena kendala jadwal, tampaknya utusan khusus tidak akan bertemu langsung dengan Presiden Xi. Dalam hal ini, surat akan disampaikan melalui pejabat lain.Sebelumnya, Presiden Lee telah mengirim utusan khusus ke 11 negara. Kang menambahkan bahwa utusan khusus ke China kali ini merupakan yang terakhir, sehubungan dengan peluncuran pemerintahan baru.