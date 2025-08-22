Ketua Grup Samsung, SK, dan HD Hyundai Bertemu Bill Gates

Photo : YONHAP News

Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong bertemu Ketua Gates Foundation Bill Gates di kantor pusat Samsung Electronics di Seocho, Seoul pada hari Jumat (22/08). Keduanya berdiskusi mengenai kerja sama tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) global.Sebelumnya, Samsung pernah bekerja sama dengan Gates Foundation melalui proyek toilet ramah lingkungan Reinvent the Toilet (RT) yang dimulai pada 2011.Sehari sebelumnya, Ketua SK Group Chey Tae-won mengadakan pertemuan makan malam dengan Gates di SK Seorin Building, Seoul. Mereka membahas pengembangan dan komersialisasi teknologi Small Modular Reactor (SMR) dari TerraPower yang didirikan oleh Bill Gates pada tahun 2008 lalu serta memperluas kerja sama di bidang vaksin yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Gates menekankan pentingnya dukungan regulasi dan pembangunan rantai pasok oleh pemerintah Korea untuk mempercepat komersialisasi SMR.Selain itu, pada hari Jumat (22/08) pagi, SK Group dan TerraPower juga bertemu kembali di Conrad Hotel, Yeouido, bersama Menteri Perindustrian Korea Kim Jung-kwan. Dalam pertemuan ini, SK dan TerraPower memaparkan perkembangan investasi dan teknologi SMR, termasuk proyek bersama dengan Korea Hydro & Nuclear Power. TerraPower saat ini tengah mengembangkan Natrium SMR generasi ke-4, yang dinilai lebih aman, fleksibel, serta menghasilkan limbah nuklir lebih sedikit dibanding reaktor konvensional.Di hari yang sama, Vice Chairman HD Hyundai Jeong Ki-seon juga bertemu Gates untuk meninjau kemajuan kerja sama komersialisasi Natrium SMR dan penguatan rantai pasok. Pertemuan ini merupakan lanjutan setelah pertemuan di AS pada Maret lalu, di mana HD Hyundai dan TerraPower menandatangani MOU pengembangan rantai pasok Natrium SMR. HD Hyundai berencana memasok tabung reaktor untuk TerraPower dan juga bekerja sama mengembangkan teknologi molten salt reactor untuk kapal berbasis SMR.