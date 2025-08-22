Presiden Lee Jae Myung Tiba di AS untuk Gelar KTT dengan Trump

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, tiba di Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden AS, Donald Trump usai menyelesaikan kunjungannya ke Jepang.Pesawat kepresidenan Lee mendarat di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, pada Minggu (24/08) sore waktu setempat, menandai dimulainya kunjungan tiga hari ke AS.Pada Senin (25/08), Lee dijadwalkan menggelar KTT dengan Trump di Gedung Putih, menghadiri forum bisnis bersama para eksekutif perusahaan papan atas dari kedua negara, serta menyampaikan pidato di Center for Strategic and International Studies (CSIS), salah satu lembaga kajian terkemuka di AS.KTT ini diperkirakan akan memfinalisasi detail perjanjian dagang bilateral yang diumumkan akhir bulan lalu, sekaligus membahas isu keamanan, termasuk rencana “modernisasi” aliansi Korea Selatan–AS yang didorong pemerintahan Trump.Pada Selasa (26/08), Lee berencana mengunjungi galangan kapal Hanwha Philly Shipyard di Philadelphia dan rumah peringatan aktivis kemerdekaan Korea, Seo Jae-pil yang dikenal dengan nama Inggrisnya, Philip Jaisohn.Lee kemudian akan kembali ke Seoul, menutup kunjungan tiga harinya ke AS.