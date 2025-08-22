Ekspor Baja Korsel ke AS Anjlok 26% Persen pada Juli 2025

Photo : YONHAP News

Ekspor baja Korea Selatan ke Amerika Serikat (AS) merosot tajam pada Juli, turun lebih dari 25 persen dibanding tahun sebelumnya akibat kenaikan tarif impor AS.Menurut data yang dirilis Asosiasi Perdagangan Internasional Korea pada Minggu (24/08), pengiriman baja ke AS mencapai 283 juta dolar AS pada Juli, turun 25,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.Angka ini menjadi penurunan terdalam sejak Januari 2023 sekaligus nilai ekspor terendah dalam lebih dari empat tahun, tepatnya sejak Maret 2021.Dari sisi volume, ekspor turun 24,3 persen secara tahunan menjadi 194 ribu ton, angka ini juga merupakan yang terendah sejak Januari 2023.Penurunan ini terjadi setelah pemerintahan Trump menaikkan tarif impor, dengan memberlakukan bea masuk 25 persen terhadap produk baja dan aluminium pada Maret, lalu menggandakan tarif tersebut menjadi 50 persen pada Juni.