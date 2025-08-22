Tim Penasihat Khusus Ajukan Penahanan Mantan PM Korsel Terkait Kasus Darurat Militer

Photo : YONHAP News

Tim penasihat khusus Cho Eun-suk mengajukan surat perintah penahanan terhadap mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo terkait dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer mantan Presiden Yoon Suk Yeol.Tim Cho, yang menyelidiki kasus darurat militer 3 Desember 2024, menyatakan pada hari Minggu (24/08) bahwa pihaknya mengajukan permohonan penahanan Han ke pengadilan sekitar pukul 17.40 waktu setempat.Menurut tim penyelidik, Han merupakan lembaga konstitusional tertinggi yang seharusnya dapat mencegah pemberlakuan darurat militer yang inkonstitusional dan ilegal tersebut sejak awal.Han diduga membantu Yoon dalam menyatakan darurat militer secara ilegal.Ia juga dituduh memerintahkan penyusunan ulang dekrit darurat militer Yoon untuk menutupi cacat hukum dalam versi aslinya.Sidang pengadilan untuk meninjau permohonan penahanan diperkirakan berlangsung pekan ini.