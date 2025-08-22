Utusan Khusus Korsel Bertemu Menlu China, Sampaikan Surat Presiden Lee untuk Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Delegasi utusan khusus yang dikirim Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi pada Minggu (24/08) dan menyerahkan surat pribadi dari Lee untuk Presiden China, Xi Jinping.Delegasi yang dipimpin mantan Ketua Majelis Nasional, Park Byeong-seug itu, bertemu Wang di Diaoyutai State Guesthouse, Beijing pada Minggu.Dalam sambutannya, Wang mengatakan China bersedia bekerja sama dengan Korea Selatan untuk memperdalam kolaborasi substantif, memperbaiki sentimen publik, dan memperluas kepentingan bersama sehingga hubungan bilateral dapat berkembang di jalur yang tepat secara stabil dan berkelanjutan.Park menyampaikan harapannya agar kedua negara dapat bekerja sama memperbaiki hubungan bilateral yang sempat menegang dalam beberapa tahun terakhir.Atas nama Presiden Lee, Park juga meminta kehadiran Xi dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan digelar di Gyeongju pada Oktober mendatang.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China melalui situs resminya menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan China dan Korea harus bersama-sama menjaga sistem perdagangan bebas internasional, menentang proteksionisme perdagangan secara bersama, serta mempraktikkan prinsip multilateralisme.Selain itu, Wang Yi juga menyampaikan bahwa Korea Selatan selalu menghormati prinsip ‘Satu China’, dan berharap dapat secara paralel mengembangkan hubungan dengan China maupun negara-negara besar lainnya, serta bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di kawasan.Para utusan dijadwalkan bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional China, Zhao Leji pada Selasa (26/08).