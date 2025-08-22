Peneliti Museum Korsel Berikan Pendidikan Pelestarian Aset Budaya di Indonesia

Photo : YONHAP News

Para ahli perlindungan aset budaya Korea berkunjung ke Indonesia untuk mensosialisasikan cara melindungi dan manajemen aset budaya.National Research Institute of Cultural Heritage (ICHC) memberikan pendidikan teknis mengenai aset budaya di Museum Nasional Indonesia pada tanggal 25-29 Agustus 2025. Pendidikan teknis berupa teknologi perlindungan dan pelestarian aset budaya yang disesuaikan dengan negara pemilik aset budaya.Pendidikan teknis kali ini diikuti 20 petugas yang menangani urusan perlindungan dan pelestarian dari 18 museum di Indonesia.Seorang pejabat ICHC mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk memperkenalkan teknologi pelestarian aset budaya Korea Selatan yang unggul ke dunia internasional, serta juga mendidik spesialis pelestarian aset budaya di Asia.Pendidikan serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan, tahun 2024 di tempat pelestarian Candi Borobudur dan Juli tahun 2023 di Jakarta.Selain Indonesia, pendidikan teknis dilaksanakan di tujuh negara di dunia meliputi Mongolia, Myanmar, Butan, dan lainnya.