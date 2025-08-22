Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Budaya

Peneliti Museum Korsel Berikan Pendidikan Pelestarian Aset Budaya di Indonesia

Write: 2025-08-25 13:53:42Update: 2025-08-25 14:19:04

Peneliti Museum Korsel Berikan Pendidikan Pelestarian Aset Budaya di Indonesia

Photo : YONHAP News

Para ahli perlindungan aset budaya Korea berkunjung ke Indonesia untuk mensosialisasikan cara melindungi dan manajemen aset budaya.

National Research Institute of Cultural Heritage (ICHC) memberikan pendidikan teknis mengenai aset budaya di Museum Nasional Indonesia pada tanggal 25-29 Agustus 2025. Pendidikan teknis berupa teknologi perlindungan dan pelestarian aset budaya yang disesuaikan dengan negara pemilik aset budaya.

Pendidikan teknis kali ini diikuti 20 petugas yang menangani urusan perlindungan dan pelestarian dari 18 museum di Indonesia. 

Seorang pejabat ICHC mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk memperkenalkan teknologi pelestarian aset budaya Korea Selatan yang unggul ke dunia internasional, serta juga mendidik spesialis pelestarian aset budaya di Asia.

Pendidikan serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan, tahun 2024 di tempat pelestarian Candi Borobudur dan Juli tahun 2023 di Jakarta.

Selain Indonesia, pendidikan teknis dilaksanakan di tujuh negara di dunia meliputi Mongolia, Myanmar, Butan, dan lainnya.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >