Korut Lakukan Uji Coba Penembakan Misil Terbaru Menjelang KTT Korsel-AS

Photo : KBS News

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) hari Sabtu (23/08) melaporkan bahwa Pyongyang melakukan uji coba peluncuran dua jenis misil terbaru.Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau langsung uji coba penembakan dua misil darat ke udara terbaru tersebut.Menurut KCNA, uji coba penembakan menunjukkan bahwa sistem senjata misil terbaru memiliki kemampuan tempur yang jauh lebih unggul terhadap target di udara seperti drone, rudal jelajah, dan lainnya.Pengoperasian dan mode reaksi misil tersebut menggunakan teknologi unik dan khusus, sehingga dua jenis misil itu sangat cocok untuk menghancurkan target di udara.KCNA juga mempublikasikan berbagai foto terkait uji coba misil, namun tidak memperlihatkan peluncur misil.Melalui analisis foto yang dipublikasikan, misil terbaru Korea Utara menyerupai misil darat ke udara buatan Rusia 'Tor', sehingga diperkirakan Korea Utara memperbaiki misil yang sudah ada dengan menggunakan teknologi dari Rusia.Uji coba tersebut bertepatan dengan kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung ke Jepang dan Amerika Serikat.