Energy Super Week di Busan Dihadiri Pejabat Bidang Energi Negara Lain

Photo : YONHAP News

'Energy Super Week' berlangsung di BEXCO, Busan selama lima hari mulai tanggal 25-29 Agustus mendatang.Di waktu yang bersamaan, acara-acara energi internasional seperti Pertemuan Menteri Energi APEC, Pertemuan Menteri Energi Bersih, Pertemuan Menteri Inovasi Energi, dan Pameran Internasional Industri Iklim 2025 juga turut digelar.Acara ini menjadi penting karena Korea Selatan merupakan tuan rumah APEC yang memimpin agenda energi global sebagai tuan rumah.Acara tersebut dihadiri oleh wakil dari 40 negara di dunia, 65 unit lembaga internasional, 1.300 tokoh utama, 540 unit perusahaan, dan lainnya.Acara diawali dengan Pameran Internasional Industri Iklim 2025 diselenggarakan oleh pemerintah Korea Selatan, Badan Energi Internasional (IEA), dan Bank Dunia.Melalui pameran tersebut, 12 jenis konferensi digelar, dan perusahaan global di bidang big-tech membahas agenda utama di bidang energi.540 unit perusahaan menampilkan teknologi inovatif di bidang energi meliputi energi hidrogen, strategi rendah karbon, dan lainnya, serta berbagai acara peragaan yang dapat diikuti masyarakat biasa juga disajikan.Sementara, Pertemuan Menteri Energi APEC ke-15 digelar selama dua hari mulai tanggal 27 Agustus mendatang.330 peserta meliputi wakil dari 21 negara anggota APEC, lembaga internasional, perusahaan, dan lainnya membahas berbagai isu global di bidang energi.Agenda yang dibahas adalah penyediaan infrastruktur daya listrik, energi bersih, inovasi teknologi di bidang energi, peningkatan keamanan energi, langkah pasokan daya listrik dengan stabil, dan lainnya.Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Kim Jeong-kwan mengatakan bahwa pihaknya berupaya agar acara 'Energy Super Week' bisa menjadi dinamika untuk kesuksesan KTT APEC pada bulan Oktober mendatang.