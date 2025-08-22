Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

96 Orang Pembelot Korut Masuk ke Korsel Pada Semester Pertama Tahun Ini

Write: 2025-08-25 17:11:23Update: 2025-08-25 17:41:34

96 Orang Pembelot Korut Masuk ke Korsel Pada Semester Pertama Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa jumlah pembelot Korea Utara ke Korea Selatan pada semester pertama tahun ini mencapai 96 orang, yang terdiri dari 88 orang perempuan dan 8 orang laki-laki.

Namun jika dibandingkan dengan semester kedua tahun lalu, jumlah ini berkurang sebesar 27%.

Kebanyakan pembelot Korea Utara kabur melewati perbatasan lalu tinggal lama di negara ketiga seperti China. Setelah itu barulah para pembelot masuk ke Korea Selatan.

Total kumulatif jumlah pembelot Korea Utara ke Korea Selatan hingga saat ini mencapai 34.410 orang, 72% adalah perempuan.  

Kini, Kementerian Unifikasi mempublikasikan jumlah pembelot Korea Utara ke Korea Selatan sebanyak dua kali setahun. Sebelumnya, Kementerian Unifikasi melaporkan jumlah pembelot Korea Utara ke Korea Selatan sebanyak empat kali dalam setahun.
