Lee Berharap Trump jadi ‘Pembawa Perdamaian’ Melalui Dialog dengan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada hari Senin (25/08) untuk membahas masalah keamanan, perdagangan, dan isu-isu lainnya.Dalam pembicaraan di Gedung Putih Amerika Serikat, Presiden Lee meminta dan mendukung upaya Trump untuk berdialog dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Lee berharap bahwa Trump akan membuka jalan baru untuk perdamaian di Semenanjung Korea, dan mengatakan bahwa jika Trump memainkan peran sebagai "pembawa perdamaian", ia akan bekerja keras seperti "alat pacu jantung" untuk mendukungnya.Trump mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Kim tahun ini, dan menegaskan kembali hubungan baiknya dengan Kim.Kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama di sektor pembuatan kapal.Selain itu, Lee dan Trump menekankan pentingnya memperkuat kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang.