Trump Ingin Kerja Sama Aktif dengan Korsel di Industri Galangan Kapal

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan harapannya untuk menjalin kerja sama aktif dengan Korea Selatan di sektor galangan kapal.Dalam KTT dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung pada Senin (25/08) di Gedung Putih, Trump mengatakan AS berencana mengontrak kapal dari Korea Selatan. Ia memuji Korea Selatan sebagai negara yang sangat andal dalam membangun kapal dan memimpin industri global.Trump menyebut AS berencana membeli kapal dari Korea Selatan sekaligus bermitra untuk membangun kembali sektor galangan kapal dalam negeri.Ia menambahkan bahwa Korea Selatan juga mempertimbangkan untuk hadir di AS dengan sejumlah galangan kapal demi memulai kembali proses pembangunan kapal di negaranya.Terkait perjanjian dagang bilateral yang disepakati akhir bulan lalu, Trump menyatakan terbuka untuk kemungkinan negosiasi ulang, namun menegaskan tidak akan ada perubahan.