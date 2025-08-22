Trump Tegaskan AS dan Korsel Tetap pada Kesepakatan Dagang yang Dicapai Bulan Lalu

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menegaskan bahwa Washington dan Korea Selatan akan tetap berpegang pada perjanjian dagang awal yang telah dicapai kedua pihak bulan lalu.Trump menyampaikan hal tersebut pada Senin (25/08) waktu setempat, dalam acara penandatanganan proklamasi setelah KTT dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung di Gedung Putih.Saat ditanya soal kesepakatan dagang, Trump mengatakan bahwa kedua negara sudah memiliki “kesepakatan akhir.”Trump menambahkan pemerintah Korea Selatan sempat memiliki beberapa masalah dengan kesepakatan tersebut, namun AS tetap pada pendiriannya, dan Seoul akan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.Pada 30 Juli lalu, Korea Selatan dan AS sepakat menurunkan tarif timbal balik AS dari 25 persen menjadi 15 persen dengan syarat Korea Selatan berinvestasi 350 miliar dolar AS di AS serta membeli produk energi Amerika senilai 100 miliar dolar AS.Menyebutnya sebagai perjanjian dagang yang sangat besar, Trump memuji Presiden Lee sebagai sosok yang baik dan perwakilan yang sangat baik bagi Korea Selatan.