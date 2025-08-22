Kantor Kepresidenan Korsel: Isu Sensitif Tidak Dibahas dalam KTT Presiden Lee-Trump

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tidak membahas soal pembukaan tambahan pasar pertanian dan peternakan Korea Selatan untuk AS dalam KTT mereka, maupun isu “fleksibilitas strategis” terkait Pasukan AS di Korea (USFK).Juru bicara kepresidenan, Kang Yu-jung menyampaikan hal tersebut pada Senin (25/08) dalam konferensi pers mengenai hasil KTT di pusat pers Washington.Kang menjelaskan topik-topik tersebut sama sekali tidak muncul. Bahkan isu keamanan sensitif, seperti peningkatan anggaran pertahanan, tidak dibahas karena suasana pertemuan sangat bersahabat.Menanggapi pernyataan Trump bahwa AS dan Korea Selatan akan tetap berpegang pada perjanjian dagang yang telah dicapai bulan lalu, Kang menegaskan kedua pemimpin tidak membahas detail spesifik dan hanya menikmati santap siang yang hangat.Kang menambahkan, kedua pemimpin sepakat bahwa negosiasi bilateral telah diselesaikan tanpa perbedaan berarti. Pertemuan itu berlangsung lebih lama dari perkiraan dengan suasana yang tetap akrab.