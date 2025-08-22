Sentimen Konsumen Korsel pada Agustus 2025 Tertinggi dalam 7 Tahun

Photo : KBS News

Sentimen konsumen di Korea Selatan meningkat pada Agustus 2025 untuk lima bulan berturut-turut, mencapai level tertinggi dalam lebih dari tujuh tahun.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (26/08), indeks sentimen konsumen gabungan naik menjadi 111,4 pada Agustus, atau meningkat 0,6 poin dibanding bulan sebelumnya.Indeks ini belum pernah mencapai level setinggi itu sejak Januari 2018, ketika angkanya tercatat mencapai 111,6.Angka di atas 100 menunjukkan pandangan optimis lebih banyak dibandingkan pesimis.BOK menjelaskan kenaikan sentimen konsumen dipicu oleh kupon konsumsi yang dikeluarkan pemerintah serta peningkatan aset saham di pasar yang sedang bullish (optimis).Indeks yang mengukur penilaian konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini naik tujuh poin dibanding bulan sebelumnya menjadi 93, sementara indeks yang mengukur prospek ekonomi turun enam poin menjadi 100.