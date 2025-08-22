Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Partai Oposisi Utama, Partai Kekuatan Rakyat Umumkan Ketua Partai Baru

Write: 2025-08-26 11:09:54Update: 2025-08-26 11:10:20

Partai Oposisi Utama, Partai Kekuatan Rakyat Umumkan Ketua Partai Baru

Photo : YONHAP News

Anggota parlemen Korea Selatan, Jang Dong-hyeok, yang dikenal keras menentang pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, terpilih sebagai ketua partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

Pada Selasa (26/08), PPP mengumumkan hasil putaran kedua pemilihan antara Jang dan mantan Menteri Ketenagakerjaan, Kim Moon-soo dalam konvensi partai di Perpustakaan Majelis Nasional, Seoul.

Jang meraih 220.302 suara atau 50,2 persen dari total suara, unggul tipis 3.366 suara atas Kim.

Dalam pidato kemenangannya, Jang menyampaikan bahwa kemenangan itu terwujud berkat para anggota partai. Ia berjanji akan mencurahkan seluruh upayanya untuk menyatukan kekuatan konservatif Korea Selatan demi menjatuhkan pemerintahan Lee Jae Myung.

Suara anggota partai menyumbang 80 persen dari total perhitungan akhir, dengan tingkat partisipasi 46,55 persen. Sementara 20 persen sisanya berasal dari hasil jajak pendapat publik.
