Korsel dan AS tandatangani MoU di Berbagai Bidang Industri

Photo : YONHAP News

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada pertemuan Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Donald Trump, namun juga pertemuan antar-pengusaha dari dua negara.Dalam acara meja bundar bisnis, pengusaha dari dua negara berjanji untuk melakukan kerja sama di berbagai bidang industri.Acara ini dihadiri oleh Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong, Ketua Hyundai Motor Group Chung Eui-sun, Ketua SK Choi Tae-won, CEO NVIDIA Jensen Huang, dan CEO perusahaan besar di bidang semikonduktor, drone, kecerdasan buatan, dan lainnya.Melalui pertemuan tersebut, dua negara menandatangani 11 kontrak dan nota kesepahaman (MoU) di bidang pembuatan kapal, energi nuklir, penerbangan, LNG, mineral inti, dan lain lain.Di bidang penerbangan, Korean Air membeli 103 unit pesawat Boeing dan mesin cadangan dari GE Aerospace.Perusahaan Gas Korea (KOGAS) mengadakan kontrak untuk mengimpor LNG sebanyak 3,3 juta ton selama 10 tahun ke depan mulai tahun 2028.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh dalam kerja sama bidang manufaktur antara Korea Selatan dan AS.