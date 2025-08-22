Photo : YONHAP News

Perhatian masyarakat dunia terhadap budaya Korea Selatan semakin meningkat dengan ketenaran film animasi populer Netflix bertema K-pop, "KPop Demon Hunters".Ketenaran film animasi itu turut menambah jumlah pengunjung Museum Nasional Korea pada tahun ini.Museum Nasional Korea hari Selasa (26/08) menyatakan bahwa jumlah pengunjung mulai 1 Januari sampai 25 Agustus tahun ini mencapai 4.189.822 orang.Jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah pengunjung tahunan pada tahun 2024, yaitu 3.788.785 orang, serta juga memperbarui rekor tertinggi tahun 2023 lalu, yaitu 4.180.285 orang.Apabila kecenderungan saat ini terus berlanjut, diperkirakan jumlah pengunjung tahunan pada tahun ini akan melampaui 5 juta orang untuk pertama kali dalam 80 tahun setelah Museum Nasional Korea dibuka pada tahun 1945 lalu.