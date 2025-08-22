Utusan Khusus China Bertemu dengan Wakil Presiden China Han Zheng

Photo : YONHAP News

Utusan khusus ke China yang dikirim oleh Presiden Lee Jae Myung bertemu dengan Wakil Presiden China Han Zheng pada hari Senin (25/08).Di dalam pertemuan yang digelar di Balai Besar Rakyat Beijing, dua pihak membahas langkah pengembangan hubungan kemitraan yang strategis antara Korea Selatan dan China.Ketua utusan khusus Park Byeong-seug berharap agar hubungan kerja sama antara Korea Selatan dan China yang sehat dan kuat dapat terus berkembang di masa depan.Menurut Park, dua negara harus berupaya untuk menormalkan kembali hubungan yang sempat tegang dalam beberapa tahun terakhir.Park menyampaikan rasa terima kasih kepada Han yang berkontribusi tinggi dalam kerja sama antara dua negara serta melestarikan lokasi sementara pemerintah Korea di Shanghai.Wakil Presiden Han Zheng juga menyatakan bahwa Presiden Xi Jinping dan Presiden Lee Jae Myung menyepakati untuk mengembangkan hubungan kemitraan yang strategis dua negara secara lebih baik lagi.Menurutnya, China bertekad kuat untuk menaati kesepakatan dengan Korea Selatan, dan mengembangkan hubungan antar negara secara lebih stabil agar lebih banyak manfaat diberikan kepada masyarakat dua negara.Sebelum bertemu dengan Wakil Presiden Han Zheng, utusan khusus tersebut bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada hari Minggu (24/08).Mereka membawa surat dari Presiden Lee untuk Presiden Xi Jinping, dan menyampaikan undangan resmi agar Xi menghadiri KTT APEC di Korea Selatan pada Oktober mendatang.Selain itu, utusan khusus meminta pasokan mineral inti dan negosiasi tahap kedua Perjanjian Perdagangan Bebas antar Korea Selatan dan China dalam waktu dekat dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao.