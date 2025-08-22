Presiden Lee Ucapan Selamat Atas Hari Kemerdekaan Ukraina

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut Hari Kemerdekaan Ukraina pada hari Minggu (24/08).Menurut tulisan Presiden Zelensky di X, Presiden Lee memberikan ucapan selamat yang tulus menyambut Hari Kemerdekaan Ukraina, serta juga mengatakan bahwa Korea Selatan dan Ukraina mengembangkan hubungan kerja sama sejak menjalin hubungan diplomasi tahun 1992 lalu.Lee berharap agar perdamaian dan rekonstruksi di Ukirana dapat terlaksana dalam waktu dekat, dan dia berdoa agar Ukraina mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan masa depan yang penuh kebahagiaan.Presiden Zelensky juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap dukungan Korea Selatan yang tidak berubah bersama dukungan kemanusiaan dan ekonomi.Dia yakin upaya bersama dua negara membuahkan hasil yang lebih besar dalam mengokohkan hubungan dua negara.Dalam Undang-Undang Deklarasi Kemerdekaan Ukraina, tanggal 24 Agustus 1991 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Ukraina.