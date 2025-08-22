Presiden Lee Kunjungi Galangan Kapal Milik Perusahaan Korsel di Philadelphia, AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengunjungi sebuah galangan kapal di Philadelphia untuk menegaskan komitmen Korea Selatan dalam membantu menghidupkan kembali industri galangan kapal Amerika Serikat (AS).Pada Selasa (26/08), sehari setelah KTT dengan Presiden AS, Donald Trump di Gedung Putih, Lee meninjau Hanwha Philly Shipyard yang dimiliki Grup Hanwha asal Korea Selatan.Presiden Lee juga menghadiri upacara pemberkatan kapal National Security Multi-Mission Vessel (NSMV) “State of Maine” yang dibangun untuk Badan Maritim AS.Dalam pidato sambutannya, Lee mengatakan industri galangan kapal Korea Selatan kini memulai tantangan baru untuk berkontribusi memperkuat keamanan maritim AS dan menghidupkan kembali industri galangan kapal Amerika.Lee menambahkan, melalui proyek "Make American Shipbuilding Greater Again (MASGA)", Korea Selatan dan AS akan meraih hasil yang saling menguntungkan dengan mendorong industri galangan kapal kedua negara melangkah maju bersama.Ia menegaskan bahwa lewat galangan kapal tersebut, kedua negara membuka babak baru aliansi yang berorientasi masa depan, mencakup kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan teknologi.Sebelum menuju galangan kapal Hanwha Philly Shipyard, Presiden Lee mengunjungi sebuah situs peringatan di Philadelphia untuk mengenang aktivis kemerdekaan Korea, Seo Jae-pil.Lee menyampaikan harapannya agar situs peringatan tersebut terus menjadi tempat bagi generasi mendatang untuk mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan, sekaligus memberikan kontribusi bagi komunitas lokal.Presiden Lee kemudian menutup rangkaian kunjungan enam hari ke Jepang dan AS, dan bertolak pulang ke Korea Selatan.