Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Sentimen Bisnis Korsel Agustus 2025 Sentuh Level Tertinggi dalam 9 Bulan

Write: 2025-08-27 10:06:30Update: 2025-08-27 11:23:38

Sentimen Bisnis Korsel Agustus 2025 Sentuh Level Tertinggi dalam 9 Bulan

Photo : YONHAP News

Sentimen bisnis di Korea Selatan membaik untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir dan mencapai level tertinggi dalam sembilan bulan pada Agustus 2025.

Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Rabu (27/08), Indeks Survei Bisnis (BSI) untuk seluruh industri naik satu poin dibanding bulan sebelumnya menjadi 91 poin pada Agustus, tertinggi sejak November tahun lalu.

Pembacaan di bawah 100 menunjukkan jumlah pelaku usaha yang pesimistis lebih banyak dibanding yang optimistis.

BOK menjelaskan kenaikan tersebut didorong oleh kupon konsumsi yang diterbitkan pemerintah serta tercapainya kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.

BSI untuk sektor manufaktur naik 1,4 poin dibanding bulan sebelumnya menjadi 93,3 pada bulan yang sama.

Sementara itu, indeks untuk sektor non-manufaktur, termasuk restoran, pedagang grosir, dan ritel, naik 0,7 poin menjadi 89,4.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >