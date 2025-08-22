Sentimen Bisnis Korsel Agustus 2025 Sentuh Level Tertinggi dalam 9 Bulan

Photo : YONHAP News

Sentimen bisnis di Korea Selatan membaik untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir dan mencapai level tertinggi dalam sembilan bulan pada Agustus 2025.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Rabu (27/08), Indeks Survei Bisnis (BSI) untuk seluruh industri naik satu poin dibanding bulan sebelumnya menjadi 91 poin pada Agustus, tertinggi sejak November tahun lalu.Pembacaan di bawah 100 menunjukkan jumlah pelaku usaha yang pesimistis lebih banyak dibanding yang optimistis.BOK menjelaskan kenaikan tersebut didorong oleh kupon konsumsi yang diterbitkan pemerintah serta tercapainya kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.BSI untuk sektor manufaktur naik 1,4 poin dibanding bulan sebelumnya menjadi 93,3 pada bulan yang sama.Sementara itu, indeks untuk sektor non-manufaktur, termasuk restoran, pedagang grosir, dan ritel, naik 0,7 poin menjadi 89,4.