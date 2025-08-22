Photo : YONHAP News

Film animasi Netflix yang menjadi hit besar, “KPop Demon Hunters” resmi mencatat rekor sebagai film paling banyak ditonton sepanjang masa di platform tersebut.Menurut situs resmi Netflix Tudum pada Rabu (27/08), film ini telah mengumpulkan total 236 juta penayangan sejak debut pada 20 Juni lalu.Capaian itu melampaui pemegang rekor sebelumnya, “Red Notice” yang dirilis pada tahun 2021 dengan 230,9 juta penayangan.Jika digabung dengan kategori serial dan film, “KPop Demon Hunters” menempati posisi ketiga secara keseluruhan, setelah “Squid Game” Season 1 dan “Wednesday” Season 1.Film yang disutradarai Maggie Kang dan diproduksi Sony Pictures Animation ini mengisahkan "Huntr/x", grup idola K-pop perempuan yang harus menyeimbangkan kehidupan ganda mereka sebagai bintang musik sekaligus pemburu roh jahat.