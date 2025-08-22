Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Politisi dari Partai Oposisi Utama Korsel Diperiksa Terkait Dugaan Dana Politik Ilegal

Write: 2025-08-27 11:54:25Update: 2025-08-27 13:54:55

Photo : YONHAP News

Anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Kweon Seong-dong hadir di hadapan tim penasihat khusus terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Dana Politik.

Kweon tiba pada Rabu (27/08) pukul 09.47 waktu setempat di kantor penasihat khusus Min Joong-ki di pusat Seoul untuk menjalani pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 10.00.

Kweon menyatakan dirinya tidak bersalah atas berbagai tuduhan yang diajukan tim penasihat khusus di depan para wartawan. Ia menuduh tim Min membocorkan detail penyelidikan rahasia kepada media tertentu, mengumbar tuduhan ke publik, dan merusak reputasinya.

Kweon menambahkan penasihat khusus tidak bisa merekayasa kejahatan yang tidak ada, seraya menegaskan akan meluruskan fakta dan membuktikan dirinya tidak bersalah dalam sesi pemeriksaan.

Tim Min tengah menyelidiki dugaan bahwa Kweon menerima sekitar 100 juta won atau sekitar Rp 1,2 miliar dalam bentuk dana politik ilegal dari Gereja Unifikasi pada Januari 2022.

Kweon juga dituduh menerima "tas belanja" berisi uang tunai dari pimpinan Gereja Unifikasi, Han Hak-ja pada tahun 2022.

Selain itu, bersama dukun Jeon Seong-bae, Kweon juga diduga mengatur pendaftaran massal anggota Gereja Unifikasi ke PPP menjelang pemilihan ketua partai pada Maret 2023 untuk membantunya meraih posisi tersebut.
