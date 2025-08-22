Realmeter: 53.1% Warga Korsel Nilai Positif KTT Presiden Lee-Trump

Photo : YONHAP News

Sebuah survei terbaru menunjukkan mayoritas warga Korea Selatan menilai positif pertemuan tingkat tinggi Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.Dalam survei terhadap 507 responden dewasa di seluruh negeri yang dilakukan Realmeter pada Selasa (26/08), sebanyak 53,1 persen memberikan penilaian positif terhadap KTT tersebut. Rinciannya, 37,6 persen menilai pertemuan itu berjalan “sangat baik” dan 15,6 persen menilai “cukup baik.”Sementara itu, 41,5 persen memberikan penilaian negatif, termasuk 27,9 persen yang menilai KTT itu berjalan “sangat buruk.”Sedikit di atas 60 persen responden mengatakan KTT menghasilkan capaian, sementara 34,6 persen berpendapat sebaliknya.Pencapaian utama yang disebutkan meliputi perluasan kerja sama ekonomi di bidang galangan kapal dan manufaktur, meningkatnya kepercayaan pribadi antara kedua pemimpin, serta kemajuan dalam upaya memulai kembali dialog antara AS dan Korea Utara guna mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea.Survei yang ditugaskan oleh Energy Business Newspaper ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin kesalahan ± 4,4 poin persentase.